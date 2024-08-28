Вопросы кооперационных проектов – делегация Зимбабве посетила Беларусь с рабочим визитом

Беларусь и Зимбабве обсуждают кооперационные проекты. Нашу страну с целью дальнейшего расширения сотрудничества посещает делегация из провинции Булавайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки сельскохозяйственной и пассажирской техники, проекты в области переработки молочной продукции и фармпроизводстве – круг тем для обсуждения обширный. Белорусские производители учитывают пожелания заказчиков: даже адаптируют технику к работе в условиях жаркого климата. Портфель взаимных проектов растет.

Сергей Шуляк, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ»:

Мы уже имеем опыт поставок техники для заготовки древесины в эту страну, поставки пожарной техники, аварийно-спасательной техники. В производстве заказ на изготовление техники для нужд сельского хозяйства. Есть большой потенциал в поставках пассажирской техники. И сегодня у нас есть сотрудничество с местным производителем автобусной техники в Зимбабве для формирования нового продукта, локализованного уже и адаптированного для эксплуатации именно в реалиях и климатических условиях Республики Зимбабве.

Булавайо – это второй по величине город Зимбабве после столицы Хараре, производственный и промышленный центр, принимающий крупнейшую международную торговую выставку страны. В белорусском опыте в различных отраслях в Зимбабве заинтересованы особенно: ведь реализация совместных проектов открывает перспективы для их экономики. В момент, когда за Африку и ее ресурсы идет мировая борьба, Беларусь протягивает руку помощи с технологиями и знаниями.

Джудит Мкванда, государственный министр по делам провинции Булавайо Метрополитен и децентрализации Зимбабве:

Мы очень ценим то, что Беларусь делает для Зимбабве. Эти отношения дают нам силу. Это причина, по которой мы сейчас здесь. Посещая вашу страну, мы видим множество возможностей. Мы очень благодарны и рады за Беларусь. Вы справляетесь так хорошо! У вас есть программы и проекты, которые укрепляют вашу экономику. У нас достаточно много предприятий, которые закрылись годы назад. И посещая Беларусь, мы говорим: мы можем открыть новые заводы, чтобы создать рабочие места для людей и для нашего роста.