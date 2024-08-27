Новый уровень сотрудничества! Какие решения приняли на Узбекско-белорусском женском бизнес-форуме?

Шесть десятков соглашений и договоров подписаны в ходе II Узбекско-белорусского женского бизнес-форума в Ташкенте. Общая сумма коммерческих контрактов оценивается в 50 миллионов долларов США. Итоги двух дней работы женское бизнес-сообщество, представители государственных органов власти и общественных организаций подвели сегодня, 27 августа, во время пленарного заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научный и промышленный потенциал двух стран представлен на выставке. Удивлять приехали полсотни белорусских предприятий.

Ольга Масловская, корреспондент:

Ажиотаж у стендов с научно-техническими разработками. Здесь и искусственные изумруды, ювелирного качества, известная белорусская молочка, но с иными характеристиками – без лактозы. Противоопухолевые препараты последнего поколения и новые антисептические материалы.

Игорь Зайцев, старший научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Белорусская медицина, белорусские санатории, белорусские препараты – это бренд на уровне СНГ, каждый год он подтверждается, достойный уровень. И люди приезжают к нам как на лечение, так и на обучение. Есть уже узбекские врачи, которые прошли, в том числе и в нашем центре стажировку, они успешно реализуют на практике в Узбекистане, улучшают местное здравоохранение.

Представлен туристический потенциал Беларуси. В 2023-м нашу страну посетило без малого 33 тысячи граждан Узбекистана, и это почти в 1,5 раза больше, чем годом раньше. Обмену туристами помогает авиация. Пять раз в неделю из Минска в Ташкент и обратно летают самолеты «Белавиа» и «Узбекских авиалиний». Большие планы и у Большого. Договор о сотрудничестве подписали национальные театры оперы и балета Беларуси и Узбекистана.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Это обменные гастроли, прежде всего, мы уже один круг завершили, но это было только начало. Далее, безусловно, обмен артистами и в оперном форуме, который будет в декабре в Минске, уже будут приглашены узбекские артисты для выступления. Это, безусловно, участие в фестивалях друг друга, у нас есть такого рода фестивали. Так что, мне кажется, что, конечно, в идеале нам бы хотелось совместную постановку.