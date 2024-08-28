Официальный визит парламентской делегации Беларуси в Узбекистан завершён

Официальный визит парламентской делегации Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в Узбекистан завершен. Накануне поздно вечером у трапа самолета членов делегации проводила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во вторник, 27 августа, состоялись сразу три важные встречи председателя Совета Республики: с президентом Узбекистана, председателями Сената и законодательной палаты Олий Мажлиса. Во время II Узбекско-Белорусского женского бизнес-форума подписано более 60 контрактов на сумму около 50 миллионов долларов, а инициативы и предложения, высказанные в ходе пленарного заседания, призваны стать абсолютно новыми векторами во взаимодействии наших стран.