Официальный визит парламентской делегации Беларуси в Узбекистан завершён

Макрон хочет разменять голову Дурова на поддержку США? Лазуткин о скандальном аресте главы Telegram

Евросоюз явно был Дурову интересен, и вот уже на второй день задержания пошла информация, что «Телеграм» в ЕС могут запретить. На Павла давят через доступ к рынкам, через капитализацию компании: «Сотрудничайте, а то у вас останется мессенджер для России и Африки, а не для белых людей».