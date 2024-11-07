«Мне всё равно, кто там победил». Лукашенко прокомментировал результаты выборов в США

Пользуясь возможностью, журналисты в общении с главой государства, затронули и темы, которые у всех на слуху. Накануне Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. По горячим следам представители СМИ поинтересовались возможными переменами во взаимоотношениях с Западом ввиду смены руководства Белого дома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что у меня есть кусок земли, который я должен обеспечить и защитить, мои люди. Я просто высказываю свое мнение. Мне все равно, кто там победил, но не все равно, какую политику Америка будет проводить. Потому что это треть мировой экономики, а экономика – главное.

Третье, что я хотел бы – наука нашим беглым. Никто не призывает никого на улицы, с кайлом или топором идти на органы власти бороться. Проиграли – будем работать дальше. Это со стороны Демократической партии хороший пример для всего мира. Ну и надежда. Надо прекратить войны. Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию и ему присвоим. За то, что он сделал доброе дело.