Депутаты рассмотрят 5 законопроектов на заседании Палаты представителей в Минске

От финансов и международного сотрудничества до спорта и сельского хозяйства. В Минске состоится заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Депутаты рассмотрят сразу пять законопроектов, затрагивающих важные сферы жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом чтении будет обсуждаться пакет поправок по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документ направлен на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку массового спорта. Также в первом чтении рассмотрят изменения в закон об идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Цель – усилить контроль качества и безопасность продуктов питания.

Также в повестке – изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле, которые должны повысить прозрачность финансовых операций.