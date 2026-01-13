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Депутаты рассмотрят 5 законопроектов на заседании Палаты представителей в Минске

13 января 2026 05:43
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От финансов и международного сотрудничества до спорта и сельского хозяйства. В Минске состоится заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Депутаты рассмотрят сразу пять законопроектов, затрагивающих важные сферы жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят 5 законопроектов на заседании Палаты представителей в Минске-2

В первом чтении будет обсуждаться пакет поправок по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документ направлен на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку массового спорта. Также в первом чтении рассмотрят изменения в закон об идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Цель – усилить контроль качества и безопасность продуктов питания.

Также в повестке – изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле, которые должны повысить прозрачность финансовых операций.

Депутаты рассмотрят 5 законопроектов на заседании Палаты представителей в Минске-4

Во втором чтении депутаты вернутся к законопроекту о государственной дактилоскопической регистрации, расширяющему использование биометрических данных.

И в одном чтении будет рассмотрен проект закона о ратификации соглашения между Беларусью и Султанатом Оман о взаимной отмене виз. Это откроет новые возможности для туристических и деловых контактов.

# Закон # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь # Государственная политика

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