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В Германии отправляют в отставку членов правительства – правящая коалиция распадается?

07 ноября 2024 17:02
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На Западе немало примеров того, как бездарное руководство приводит страну к краю пропасти. На нем оказался и некогда локомотив ЕС, а сегодня уже подержанный дизель. Германия подхватывает эстафету банкротств. Разорен не только малый бизнес, но и крупные компании. Одни автогиганты сокращают рабочие места, другие и вовсе закрывают заводы. Не справились с последствиями своих же антироссийских санкций. Серьезные экономические проблемы стали катализатором внутриполитических потрясений в ФРГ. Президент освободил от должности глав трех министреств: финансов, юстиции, образования и науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии отправляют в отставку членов правительства – правящая коалиция распадается?-2

Линднер был одним из ключевых членов правительства. Он возглавляет Свободную демократическую партию, которая вместе с СДПГ и «Зелеными» составляла правящую коалицию. Теперь впору говорить о ее распаде. Претензий уже к бывшему главе Минфина у Шольца накопилось немало. Он заявил, что Линднер «слишком часто подрывал его доверие», а также три года блокировал решения коалиции, поэтому дальнейшее сотрудничество с ним стало невозможным.

О развале политического сообщества Шольца в тот же день заявил вице-канцлер Германии и по совместительству глава «Зеленых». Хабек отметил, что репутация у блока не самая лучшая. Непримиримость сторон не позволяет работать дальше. Не сошлись характерами – так можно сказать о коалиционном правительстве страны. Этот политический брак хоть и не был счастливым, но какое-то время выглядел неплохо. Теперь же приговор окончательный – развод. 

В Германии отправляют в отставку членов правительства – правящая коалиция распадается?-4

Даниэла Эйнхаус, жительница Германии:
Думаю, это было предсказуемо, потому что они уже долгое время препираются. Я толком не читала заявление Линднера, чтобы понять, что происходит на самом деле. Но я считаю, что он больше думает о высшем классе, чем о среднем, к которому я себя отношу.

И хотя в сложившейся ситуации виноваты все стороны конфликта, чиновники наперебой стремятся перевести стрелки друг на друга. Линднер заявил, что Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета. А сам канцлер назвал бывшего министра непримиримым.  Как итог – уже в январе канцлер планирует запросить вотум доверия в Бундестаге. Если немецкие депутаты проголосуют отрицательно, то в стране в марте следующего года пройдут досрочные выборы в парламент.

# Олаф Шольц # Кризис в ЕС # Германия

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