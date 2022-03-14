«Сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации». Лукашенко встретился с послом КНР
В связи с событиями в регионе, стоит наметить дополнительные пути сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 марта на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Се Сяоюном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер тепло приветствовал дипломата, отметив высокий уровень доверия и дружбы между нашими странами. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси и Китаю удалось сделать немало для развития сотрудничества. Нынешняя ситуация в регионе может открыть новые возможности для партнерства, выгодные для каждой из сторон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы немало сделали за последние годы, особенно за то время, когда председателем стал и до сих пор является Си Цзиньпин. Очень большой друг нашего белорусского народа. Думаю, что в связи с теми событиями, которые складываются в нашем регионе, нам стоит кратко обсудить эту ситуацию и наметить дополнительные пути сотрудничества с Китайской Народной Республикой. При этом я хочу подчеркнуть: я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Беларуси, Китай нес какую-то ответственность и что-то терял. В этой ситуации нам надо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран. Это наша цель, руководства нашей страны. Она всегда была такой. Но сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации. На эту тему я и хотел бы поговорить сегодня с вами и просил бы вас донести это до руководства Китайской Народной Республики, до председателя КНР для того, чтобы они более полно были информированы о нашей позиции и наших действиях в это непростое время в Центральноевропейском регионе.
Отношения Беларуси и Китая успешно развивались три десятка лет. Сегодня Минск и Пекин активно сотрудничают в различных сферах, в том числе в рамках международных организаций. Постоянно наращивается наше экономическое взаимодействие. В 2021 году взаимный товарооборот достиг рекордных 5,115 млрд долларов. При этом в КНР уже аккредитовано 126 белорусских сельхозпроизводителей. Ведутся переговоры о поставках новых видов наших продуктов.