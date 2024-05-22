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Главы МИД Беларуси и Сербии подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества

22 мая 2024 07:32
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Главы МИД Беларуси и Сербии в телефонном разговоре подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества между странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД Беларуси и Сербии подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества-1

Сергей Алейник и Марко Джурич отдельно рассмотрели проблематику взаимной поддержки на многосторонних площадках, прежде всего в системе ООН. Стороны констатировали близость подходов и обоюдное стремление продолжать скоординированную деятельность в целях решения ключевых вопросов международной повестки дня.

# Беларусь-Сербия # Сергей Алейник

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