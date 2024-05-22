Главы МИД Беларуси и Сербии подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества

Главы МИД Беларуси и Сербии в телефонном разговоре подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества между странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы МИД Беларуси и Сербии в телефонном разговоре подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества между странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Алейник и Марко Джурич отдельно рассмотрели проблематику взаимной поддержки на многосторонних площадках, прежде всего в системе ООН. Стороны констатировали близость подходов и обоюдное стремление продолжать скоординированную деятельность в целях решения ключевых вопросов международной повестки дня.