Почему Белград поддержал санкции против Минска? Сербский политик поделился мнением

Драган Станоевич, председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры:

У нас сейчас в парламенте формируются группы дружбы депутатские с разными странами, в том числе с Беларусью. Наша фракция и не только предложили меня, чтобы я возглавил группу дружбы с Беларусью. А правящая отказала, они хотят поставить другого, пока непонятно кого, но явно человека, который никакого отношения к Беларуси не имеет. Почему? Им нужно обеспечить контроль, чтобы это были люди, которые не будут защищать интересы Сербии в Беларуси, потому что я уже публично заявил, что буду требовать в парламенте отмены санкций против Беларуси, обеспечение рейсов Минск – Белград и многие другие вещи. Они мне не разрешили. И когда я поднял такой вопрос, мне сказали, что это согласовывается на каком-то уровне типа посольства. Правда, не сказали какого: американского или какого-то другого.

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