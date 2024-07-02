Лукашенко: на Западе у руля наследники тех, кто капитулировал, для них в 1945-м ничего не закончилось

Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные церемонии и встречи в преддверии одного из самых главных государственных праздников проходят по всей стране. Сегодняшнее мероприятие – еще одна возможность вспомнить важнейшие страницы белорусской истории. Ведь время показало: забывать прошлое опасно, как и уроки, которые преподнесла Великая Отечественная война.

Мы помним подвиг. 80 лет назад, 3 июля, после страшных лет оккупации над столицей Беларуси вновь было поднято красное знамя, ставшее символом свободы. По воле белорусского народа его образ сохранен в полотне нашего государственного флага, а имена героев носят улицы и проспекты. Это дань – уважения и благодарность тем, кто превратил мечту о светлом будущем в реальность. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Великая Победа случилась благодаря усилиям всех братских республик и солдат, которые смотрели в лицо смерти, но поднимались в бой, освобождая Беларусь. Беларусь, которая была и остается рубежом, где неоднократно за прошедшие столетия решалась судьба не одного государства. Решается она и сегодня – современные геополитические условия вынуждают нас все более пристально и детально вглядываться в прошлое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не устану напоминать, что против Советского Союза воевала вся Европа. Под гитлеровскую свастику встал легион граждан ее государств – более десятка иностранных и собранных из коллаборационистов дивизий, фанатики, принесшие в жертву свои народы. А за их спинами стояли элиты, политики и бизнес, сделавшие ставку на победу фашистской Германии. Все – от солдата вермахта до производителей шоколада, одежды, оружия и техники для нужд германской армии – ответственны за геноцид советского и белорусского народа.

Это они более чем за три года оккупации превратили Беларусь в выжженную землю. А сегодня их потомки вместо того, чтобы каяться, отмаливать грехи своих дедов, душат нас санкциями. Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 1945-м ничего не закончилось. Более того, начался новый крестовый поход. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним в их же дома.