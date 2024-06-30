«На это деньги есть». Петровский о вашингтонском лобби в Брюсселе

Какие они, свобода слова и демократия в Европейском союзе? О репрессиях в ЕС и не только рассказали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Петр Петровский, политолог:

Мы должны здесь четко осознавать и понимать, что работает сеть лоббистов этих транснациональных компаний, элит. Выборы Европарламент прошли. В пользу кого работает Урсула фон дер Ляйен, Евросовет и Еврокомиссия? Они работают даже не на пользу Европейского союза, а на пользу этой пресловутой «евроатлантической солидарности». Когда вводят санкции против России и Беларуси, хотя фактически это дорога жизни. Сам Боррель признавал, что это один из столпов так называемого европейского чуда. Сейчас они пытаются и с Китаем разорвать отношения, производят милитаризацию. Причем готовы забирать у простых людей деньги и отдавать это на милитаризацию.

Почему Белград поддержал санкции против Минска? Сербский политик поделился мнением.

Один конкретный пример. Польша закрыла практически все погранпереходы. Подляское воеводство Польши пограничное только за 2023 год потеряло 125 миллионов евро. Сейчас они пытаются построить вторую стену, выделить на это 375 миллионов и заминировать пограничную территорию Беларуси и России. На это – 2,5 миллиарда. Производители, на предприятиях требуют: верните нам, вы закрыли границу, 125 миллионов евро. Нет, на это денег не нашли. А чтобы производить дальнейшую эскалацию, на это деньги есть.