Лукашенко: Ничего общего с тем, что диктатор хочет сломать общество или выстроить диктатуру в центре Европы

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко в очередной раз дал понять, что он не будет мириться с двойными стандартами в понимании демократии, которые, к сожалению, существуют на Западе, и отверг ярлыки, которые неугомонно пытаются наклеить западные СМИ. На сайте ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Это предел мечтаний — чтобы в этом Овальном зале происходили сражения с мордобоем

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Если уж говорить так по-простому, по-человечески: нас хотят заставить быть такими, как все вокруг нас — как они, в конце концов. Мы им сегодня как кость в горле. Это очевидно: вы это видите, и знаете, и наблюдаете в течение не одного года. Хочется, чтобы во власти был раздрай. Лучше бы — и это предел мечтаний — чтобы в этом Овальном зале происходили сражения с мордобоем. И под это подвели основу, в общем-то, правильную: надо ветви власти сбалансировать, чтобы они уравновешивали друг друга — чтобы, как итог, в этой драке не было победителя. Вот тогда это истинная демократия с точки зрения политического процесса.

Если это экономика, особенно в постсоветской республике, то это обязательно — порезать на куски и раздать. Термин существовал, его нам привезли — приватизация. Но никто при этом не подумал: «Ведь это не моё». Ни вы, ни я, ни кто-то другой не имеет права посягнуть на эту собственность. И у какого политика сегодня хватит силы воли и ответственности, чтобы всё то, что принадлежит народу, поделить на куски и раздать? И многое другое.

Вот мы на них не похожи — как это так? Страна, которая не имеет ресурсов, проблемы валяются на дороге — и как-то она сегодня ещё выживает? Как она не стала в ряд с теми странами, которые сегодня успешно разрушаются и которые сегодня бомбят? Если посмотреть на это обычным человеческими глазами и ответить человеческим языком — всегда что-то внутри мучит, если у соседа лучше. И мы завидуем, если у соседей хорошо. Но мы никогда не злорадствуем, не злобствуем, а стремимся сделать так, чтобы и у нас было лучше. Вот если такая политика будет проводиться нашими соседями — мы её понимаем и воспринимаем. Но если нас будут пытаться наклонить, поставить на колени, а потом удавить — естественно, история об этом говорит, мы не имеем права действовать иначе, чем было в нашей истории — мы будем, как минимум, сопротивляться. Мы за свой клочок будем бороться. Потому что мы хотим, чтобы на этой земле жили не только наши дети, но и мы ещё пожили.

В период избирательной кампании мы уже удостоверились в двойных стандартах зарубежных советчиков

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Я хочу со всей прямотой заявить, что эти старания напрасны. Белорусский народ, вынесший за свою историю немало страшных испытаний, включая фашистский геноцид Второй Мировой и чернобыльскую катастрофу, на испуг не возьмёшь. И байками о необходимости нашей цветной революции и сломе нашей политической системы не обманешь. В период избирательной кампании мы уже удостоверились в двойных стандартах зарубежных советчиков. Демократия на экспорт — это особые рецепты, ведущие на деле к ослаблению потенциала государств через анархию, массовые беспорядки и экономический коллапс. Многие наши соседи по постсоветскому пространству и не только уже болезненно испытали это на себе. Нам нужна созидательная демократия, не разрушающая, а укрепляющая нашу страну.

Искренней благодарности заслуживают белорусский народ, конструктивно настроенные общественные организации, наши правоохранительные органы за то, что не допустили разрушения государства, дали достойный отпор авантюристам от политики и погромщикам. Ну как дали: как умели, так и дали, честно и искренне. Может быть, надо было выстроить какую-то комбинацию, сделать это как-то по-иезуитски красиво, как это делают они на Западе или в других государствах. Мы этого не делали, мы это делали прямо и я об этом заявляю прямо. И ещё раз хочу сказать: не получится сломать страну, любую пятую, шестую или двадцать пятую колонну мы уничтожим, и на это у нас есть достаточно ресурсов. Ещё раз подчёркиваю, здесь ничего общего с тем, что диктатор хочет сломать общество или выстроить какую-то диктатуру в центре Европы. Абсолютно ничего подобного. Только Конституция, конституционные обязанности президента, и я буду действовать точно в соответствии с Конституцией, даже если во имя этого мне придется положить свою жизнь. В этом вы должны быть твёрдо уверены. Шкурной позиции у Президента нет и никогда не будет.

И какая это демократия, если ты из-за угла убиваешь людей?

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Представьте во Франции кто-то бы бомбил, штурмовал дом правительства или президентский дворец. Чтобы бы было завтра с этими людьми? И никто бы не вякнул. А у нас: «Не отпустите, не выпустите – это нарушение норм демократии, значит, мы вас наклоним». Наклоняйте. Ни о какой демократии здесь нет речи.

Мы всегда считали, что Франция — это оплот демократии, про Америку я уже не говорю — там был Иран, Афганистан. Благо, что нынешний президент умеет, наверное, признавать свои ошибки: влез в Ливию, потом быстро ушёл, сказал, что они отношения к этому не имеют. И даже сегодня, оказывая помощь, говорят: «Нет, на наши деньги повстанцы оружия покупать не будут, вот медикаменты». А возьмите Францию — ну какие интересы у французов в Ливии, зачем бомбить людей? Бомбят же и «своих», куда попадут, туда и хлещут. Зачем? И какая это демократия, если ты из-за угла убиваешь людей? Ты же по-бандитски это делаешь, ты же понимаешь, что там на высоте 5-12 километров тебя никто не достанет, и ты высокоточным оружием уничтожаешь людей. Какое ты имеешь право на это?

Так какая же это демократия? Чему же вы нас учите, что за пример показываете? Мы же это всё видим и анализируем. У нас не глупый народ, не дурное общество. Никакой безнаказанности мы не допустим, чтобы не плодить новых преступлений. Это самое главное. Хочу еще раз подчеркнуть: мы абсолютно не против демократии, всех форм народовластия, когда воля большинства народа становится основой жизни государства, а мнение меньшинства учитывается в общественных процессах. Мы против беззакония, против разгула криминала. Против нестабильности, нарушения принципов социальной и национальной несправедливости. Мы только против этого. И пусть нам кто-то скажет, что мы неправы.

«Да и у нас в Европейском союзе сколько таких мест, куда страшно поехать — нормальная Беларусь»

Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту - 2011:

Как показывает повседневная практика у Запада сохраняется немалый интерес к сотрудничеству с нашей страной. Его надо поддерживать и находить выгодные формы взаимодействия. Что было накануне президентских выборов? И мне советовали: этих не надо пускать, этих не надо, этих ограничить. Я принял иное решение: пусть едут. Пусть посмотрят, пусть это наши враги, наши соперники, но ведь он же понимает, он там сидя читает какую-то газету, не побывав здесь думает: «Действительно, тут какой-то заповедный край, где диктаторы на каждом квадратном метре, где каннибализм процветает и так далее и тому подобное». Но когда они приехали сюда, я эту информацию знаю, последние наши враги развели руками, в узком кругу там обсуждают, в ресторанах обедают: «Так это даже совсем другая страна, мы же видели гораздо хуже. Да и у нас в Европейском союзе сколько таких мест, куда страшно поехать — нормальная Беларусь». И посмотрите, что они нас за итоги выборов клеймят позором? Нет. Эта тема давно сама по себе ушла. Тем самым они признали, что президентские выборы соответствуют демократическим нормам, как бы и что бы они там не писали. Они нас за что бьют? И это их самое уязвимое место. За то, что этот диктатор разогнал людей, штурмовавших дом правительства. Европейцы задают вопрос этим отморозкам: « А вы что бы делали, если бы дом правительства разрушали?» Тоже бы разогнали, но мы же не стреляли, мы не колотили, не били, мы слезоточивый газ не применяли, резиновыми пулями в людей не стреляли. Я уверен, что и это пройдет со временем. И что останется в активе тех, кто хочет наклонить Беларусь? Ничего. Мы это должны понимать и знать, и мы сегодня должны быть готовы к тому моменту, когда европейцы публично, не публично, фактически признав свою несостоятельность в давлении на Беларусь, придут и скажут: «Мы готовы сотрудничать». И такие уже посылы есть. И это нам надо поддерживать. Да, мы должны их критиковать, если они неправы, мы должны, защищаясь, говорить в чем они неправы, мы не должны прятать головы в песок. Мы ни в коем случае не должны стать на колени, но и артачиться нам не надо, чего нам с ними драться? Зачем накалять обстановку? Нам это не надо. Хотят, давай те хоть завтра будем разговаривать в Беларуси, в Польше, в Германии. Хотите на нейтральной территории - в Африке, хоть в Ливии, где угодно.