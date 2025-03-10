Надежда Сасс, ведущая: Господин Миркович, около 200 лет назад Великобритания и Франция уже воевали вместе против России в Крымской войне. Но тогда обе были среди немногих ведущих великих держав с обширными интересами в регионе. Сегодня сложно понять, как успех Москвы в Украине противоречит основным национальным интересам Франции. Так почему же Париж вообще волнует этот вопрос?

Николя Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):

Но я думаю, здесь есть несколько тем. Прежде всего, давайте не забывать, что большинство западных лидеров, и особенно во Франции, были воспитаны на этой идее, что мир будет безопаснее, мир будет лучше, если Соединенные Штаты будут управлять более или менее всем. Так что эта идея, я бы сказал, была распространена среди французской элиты практически с конца Второй мировой войны. Это первый момент. И Эммануэль Макрон один из таких людей. Он был во франко-американском фонде. Он всегда очень внимательно следил за Вашингтоном. Он был воспитан на этом, и он не понял, что происходит в мире. И он не понимает многополярный мир, подъем глобального юга, подъем БРИКС. Он также не понимает, что происходит в Соединенных Штатах, где все больше и больше слышны голоса простых американцев. У него более изоляционистская, я бы сказал, точка зрения на мир.

У Дональда Трампа новый подход к международным отношениям, но Макрон этого не понимает. Поэтому он думает, что на самом деле Россия хищник. И я думаю, что сейчас Эммануэль Макрон и различные западные лидеры в Европе рассматривают своего рода напряженность с Россией как возможность лишь печатать деньги. Это значит, что им нужен какой-то особый повод, чтобы сказать, что нам нужно много денег, которые мы собираемся использовать, я бы сказал, чтобы подстегнуть наши рушащиеся экономики. И война с Россией – отличный предлог. И что чрезвычайно опасно, так это то, что французская армия не может сражаться сегодня против российской армии. И даже французы, немцы и британцы вместе взятые, у нас нет знаний о современной войне, которую мы видим сегодня в Украине.

У нас нет средств, у нас недостаточно ракет, поэтому мы не можем пойти на войну. Поэтому я думаю, что он играет с этой риторикой войны. Однако это очень опасная риторика, потому что война между Западом и Россией закончится очень плохо для нас, и это будет катастрофой для Западной Европы.