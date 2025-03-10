Можно ли считать обращение Макрона к нации фактическим объявлением войны России? Мнения экспертов

Курс на милитаризацию берут европейские государства. Чем вызвана данная политика и к чему она может привести? Почему Франция продолжает поддерживать Украину, препятствует мирному разрешению военного конфликта? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в рамках авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат: Замечательный вопрос. Полагаю, что Макрон прекрасно понимает, что прекращение войны и смещение ситуации, по сути дела, приведет к крушению тех политических партий, которые сейчас находятся у власти. Простые избиратели банально зададут им вопрос: как вы довели ситуацию до такого предела? Это реальная угроза. Единственный шанс – это создать напряженность, дисциплинировать собственных граждан и попробовать направить оставшиеся ресурсы именно на перевооружение, на милитаризацию. Я подозреваю, что, я вернее убежден, что это крайне опасная политика. Но она, на мой взгляд, ни к чему не приведет.

Надежда Сасс:

Владимир Максимович, вы могли предположить, что именно сейчас, в достаточно такие волнующие события, которые приближают к миру завершению конфликта в Украине, спасать тонущую, уходящую на дно украинскую власть будет именно Франция и Великобритания?

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Амбивалентный Макрон сам по себе представляет очень такую спорную фигуру, которая все время изрекает противоречивые заявления. Сейчас он отрабатывает повестку собственного военпрома. Как правильно заметили, стремится к милитаризации Франции по той простой причине, что там есть такие компании, как Nexter Defense, Matra Defense, Naval Group, которые нуждаются в заказах, а Макрон в этой связи будет пилить бюджет Еврокомиссии. Для него главное – это перераспределить средства, которые Европа собирает со всех европейских стран. То есть доить Европу для того, чтобы зарабатывал французский военпром. Только для этого эта воинственная риторика. Безусловно, никакие французские военные на территории Украины в больших количествах не появятся. Они прекрасно понимают, чем это грозит Франции. Они прекрасно понимают, что останутся там навечно. Поэтому Макрон будет делать все для того, чтобы заработать на этой войне и стать одним из бенефициаров заказов. И этот портфель они будут делить вместе с Британией и Германией.