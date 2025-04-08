В Минской области рекультивируют 19 карьеров

В Год благоустройства в Минской области появятся 20 новых экологических троп, будут рекультивированы 19 карьеров. А еще обновят дороги, установят детское и спортивное оборудование. Высадят миллионы растений, которые сделают населенные пункты краше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сделать город современным, красивым и чистым. И кажется, у логойских коммунальщиков это получается. В центре сейчас работа кипит. Задача – благоустроить парк. Раньше здесь была болотистая местность, не для прогулок. Поэтому все вместе решили создать комфортную зону отдыха.

Татьяна Карпейчик, начальник участка благоустройства РУП «Логойский комхоз»:

Это у нас проект переходящий. Первоначально работы начались в прошлом году. Здесь мы построили коммуникации для родниковых вод. Все это проложено в большие, красивые трубы, и сейчас это будет выглядеть в виде системы красивых каналов, которые будут в травке, с растениями, композициями.