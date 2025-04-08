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В Минской области рекультивируют 19 карьеров

08 апреля 2025 14:17
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В Год благоустройства в Минской области появятся 20 новых экологических троп, будут рекультивированы 19 карьеров. А еще обновят дороги, установят детское и спортивное оборудование. Высадят миллионы растений, которые сделают населенные пункты краше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области рекультивируют 19 карьеров-2

Сделать город современным, красивым и чистым. И кажется, у логойских коммунальщиков это получается. В центре сейчас работа кипит. Задача – благоустроить парк. Раньше здесь была болотистая местность, не для прогулок. Поэтому все вместе решили создать комфортную зону отдыха.

В Минской области рекультивируют 19 карьеров-4

Татьяна Карпейчик, начальник участка благоустройства РУП «Логойский комхоз»:
Это у нас проект переходящий. Первоначально работы начались в прошлом году. Здесь мы построили коммуникации для родниковых вод. Все это проложено в большие, красивые трубы, и сейчас это будет выглядеть в виде системы красивых каналов, которые будут в травке, с растениями, композициями.

В Минской области рекультивируют 19 карьеров-6

На территории в гектар высадили ивы и сосны. Появятся клумбы, зеленые островки. Пока подбирают сочетание красок. Также установят скамейки, сделают пешеходные дорожки и появятся малые архитектурные формы.

Подробнее в видео.

# Год благоустройства

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