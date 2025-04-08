В Беларуси продолжается акция «Дай лесу новае жыццё» – волонтёры помогли высадить более 60 тыс. деревьев

В Березинском лесхозе активно ведется работа по лесовосстановлению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Годовой план – 180 гектаров. К экологической инициативе «Дай лесу новае жыцце» уже подключились свыше 300 человек. Это работники лесхоза, сторонних организаций и волонтеры. Пока из-за понижения температуры и выпавшего снега работы приостановлены. Но, как отмечают специалисты, снежный покров не принесет вреда уже высаженным растениям, а наоборот, добавит больше влаги.

Андрей Жигар, инженер по лесовосстановлению Березинского лесхоза:

В основном у нас производится посадка лесных культур сосны обыкновенной, так как это наша основная лесообразующая порода. Доля таких культур составляет более 80 %, около 15 % – лесные культуры ели, 5 % – культуры твердолиственных пород. В рамках добровольной акции было создано 12 гектаров лесных культур, высажено более 60 тысяч деревьев различных пород. Качественный посадочный материал выращивают в питомнике на площади почти 30 гектаров. За прошлый год березинские лесоводы подготовили 10 миллионов саженцев.