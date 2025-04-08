Белорусская продукция представлена на международной выставке в Узбекистане

Белорусские предприятия продолжают наращивать рынки сбыта. В эти дни наша продукция широко представлена на международной выставке продуктов питания, ингредиентов и технологий производства UzFood в Узбекистане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В профильном форуме традиционно участвует и наша страна. Среди почетных гостей церемонии открытия белорусская делегация парламентариев. Отечественные компании представляют товарную линейку мясо-молочной продукции, сыров, соусов и соков. Всего – порядка двух десятков предприятий и филиалов – это самые известные белорусские производители. Сегодня между Узбекистаном и Беларусью налажено тесное сотрудничество. Мы поставляем на узбекский рынок широкую номенклатуру продукции практически всех отраслей промышленности. Так, только за прошлый год Беларусь экспортировала в эту страну товаров на 35 миллионов долларов. Планы на 2025-й – увеличить поставки вдвое.

Николай Бохонюк, директор Лунинецкого молочного завода:

Лунинецкий молочный завод славится сухими продуктами. Именно сухое цельное, сухое и обезжиренное молоко. На рынке Узбекистана мы очень давно находимся. Прошлый год, если брать, почти два миллиона долларов у нас товарооборот составил в течение года. Сейчас уже за первый квартал только 800 тысяч уже наработали. Я думаю, что будем увеличивать объемы поставки, потому что наш продукт натуральный. Он славится тем, что Лунинецкий молочный завод знает только из-за его качества.

Николай Рогащук, заместитель Управляющего делами Президента Беларуси:

С учетом того, что Узбекистан – очень растущий рынок, у них плюс-минус где-то 700 тысяч в год прибывают жителей, а их всех надо накормить. А Беларусь славится нашими прекрасными, замечательными, качественными продуктами. Сегодня на этой продовольственной выставке представлены много наших мясокомбинатов, молочных комбинатов и концерн «Белгоспищепром». Но хочется выделить, наверное, все наши предприятия, потому что они готовы работать с Узбекистаном, готовы представить свою качественную продукцию. И узбекские партнеры, как видно, здесь присутствуют и готовы покупать ее.