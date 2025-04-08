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В Греции начались крупные международные учения ВВС стран НАТО и их союзников

08 апреля 2025 13:53
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Если у европейских стран никогда нет денег на решение социальных проблем и поддержку своих граждан, то средства вдруг находятся, если дело касается военных расходов. Так, в Греции начались крупные международные учения ВВС стран НАТО и их союзников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них задействованы сотни единиц авиатехники, включая истребители, вертолеты, транспортные и учебные самолеты, а также системы ПВО. И несколько тысяч военнослужащих из 14 стран. Целью маневров является отработка совместных действий при всех видах воздушных операций, включая уничтожения сухопутных подразделений противника и морских целей. А также разведывательные операции. Учебные бои будут вестись практически по всему средиземноморскому побережью Греции и не только. Учения закончатся 11 апреля.

# Военные учения # НАТО

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