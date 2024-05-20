Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолёта

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом заявило национальное информагентство. Ранее о том, что воздушное судно полностью сгорело после падения и никто из находившихся в нем не выжил, заявил глава иранского Общества Красного Полумесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме президента, на борту были министр иностранных дел страны, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан и имам провинции Тебриз. Вертолет потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, в горном районе на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией. По предварительным данным, летательный аппарат американского производства рухнул из-за сбоя электроники и плохих погодных условий. Обнаружить обломки помог турецкий беспилотник с тепловизором. С его камер велась прямая трансляция поисковой операции.

Для оказания помощи в иранский Тебриз направился самолет МЧС России. На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника. Процесс опознания тел погибших в катастрофе начался.