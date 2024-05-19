Бузин: Беларусь и Китай выстраивают отношения, базируясь на концепции разумного прагматизма

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Как бы ни казалось это не совсем правильным в какой-то мере, но именно Беларусь на протяжении многих лет выстраивала добрососедские отношения как с Россией, так и с Китаем. И самое интересное, что у нас не было, даже с Китаем, элементов взаимных притязаний, каких-то экономических дрязг. Это можно назвать так. И самое главное, и Китай, и Беларусь на протяжении многих лет выстраивали именно дружеские отношения в полном смысле этого слова, в свое время базируясь на концепции разумного прагматизма. В чем это заключается? У нас единые взгляды на жизнь, у нас единые взгляды на будущее развитие мира. И вот именно этот тренд позволяет развиваться восточному направлению. У Китая есть свои взгляды определенные, у них есть свои национальные интересы, как и у любой страны. В сегодняшнем мире у нас эти интересы – у Российской Федерации, Республики Беларусь и Китая – имеют общие направления развития. И если мы будем вместе, мы демонстрируем всему миру возможность противодействовать всем возможным угрозам в сегодняшних условиях, несмотря на дичайшее давление, несмотря на то, что нас пытаются убить экономически, мы в состоянии преодолеть эти трудности. Видя это, другие государства потихонечку к нам присоединяются.