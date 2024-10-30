Документы о регистрации инициативной группы в поддержку Ольги Чемодановой представили в ЦИК

В ЦИК также представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Ольги Чемодановой потенциальным кандидатом в Президенты. Во время обсуждения участия БСЖ в электоральной кампании на заседании правления этого общественного объединения, женщины поддержали инициативу председателя Минской городской организации БСЖ, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома выдвинуть свою кандидатуру в качестве потенциального кандидата в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Наши женщины сегодня в нашей стране – это такая движущая сила в хорошем созидательном плане. Женщины сегодня активны, заметны и не пассивны. Они представлены абсолютно во всех ветвях власти, в общественных и массовых организациях. Поэтому тот момент, который сегодня произошел вполне логичен. Нам очень хотелось, чтобы среди потенциальных кандидатов были, конечно, и женщины. Мы сегодня, с удовольствием услышали, что у нас есть желающие и мы поддерживаем эту кандидатуру. И считаем, что женщины должны показать свой конструктивный подход к происходящему. Мы должны достойно участвовать в этой избирательной кампании для того, чтобы показать, что женское начало конструктивно. Мы хотим показать, что женщины – это те, кто работает на единение общества. Это те, кто идет вперед с мирной и созидающей повесткой. Это те, кто работают в русле государства и государственной политики. Это те, кто способен решать самые важные задачи и стоять плечом к плечу с нашими самыми лучшими мужчинами и действительно работать во благо нашего общества.

Отметим, в соответствии с законодательством выдвижение потенциальных кандидатов происходит не от каких-либо партий, общественных объединений или организаций, а путем сбора подписей граждан – их необходимо не менее 100 тысяч.