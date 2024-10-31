Минск принимает конференцию по евразийской безопасности

Почти 600 участников из 45 стран – конференцию по евразийской безопасности принимает столица Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный Минск рассчитывает, что мероприятие позволит обсудить и вместе наметить перспективные контуры будущего нашего региона. 31 октября состоится открытие конференции, она стартует с сессии высокого уровня. В повестке дня инициатива Беларуси о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Запланированы полтора десятка выступлений высокопоставленных гостей, в их числе главы внешнеполитических ведомств Венгрии, России и Сирии. В Минске также руководители международных организаций: генеральные секретари ОДКБ, СНГ, государственный секретарь Союзного государства.

Для освещения мероприятия аккредитованы около 150 белорусских и зарубежных журналистов.