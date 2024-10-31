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Минск принимает конференцию по евразийской безопасности

31 октября 2024 06:55
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Почти 600 участников из 45 стран – конференцию по евразийской безопасности принимает столица Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск принимает конференцию по евразийской безопасности-2

Официальный Минск рассчитывает, что мероприятие позволит обсудить и вместе наметить перспективные контуры будущего нашего региона. 31 октября состоится открытие конференции, она стартует с сессии высокого уровня. В повестке дня инициатива Беларуси о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. 

Запланированы полтора десятка выступлений высокопоставленных гостей, в их числе главы внешнеполитических ведомств Венгрии, России и Сирии. В Минске также руководители международных организаций: генеральные секретари ОДКБ, СНГ, государственный секретарь Союзного государства. 

Для освещения мероприятия аккредитованы около 150 белорусских и зарубежных журналистов.

# Международное сотрудничество

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