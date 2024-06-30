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«Будь осторожна, мы тебя посадим». Экс-кандидат в депутаты в Европарламент рассказала о преследовании в Латвии

30 июня 2024 20:18
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Какие они, свобода слова и демократия в Европейском союзе? О репрессиях в ЕС и не только рассказали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

«Будь осторожна, мы тебя посадим». Экс-кандидат в депутаты в Европарламент рассказала о преследовании в Латвии-1

Ольга Чернявская, кандидат в депутаты от Латвии в Европарламент 10-го созыва:
Как только я стала кандидатом в депутаты, меня уже пригласили спецслужбы, указали восемь разных статей и сказали, что, если ты будешь говорить о чем-то, кроме птичек, бабочек и кулинарии, будь осторожна, мы тебя посадим. Вот столько статей, мы тебе даем предупреждение, подпиши этот документ. Я говорю: не хочу подписывать. «А у вас нет выбора». Хорошо. Подписала, ушла дальше работать. Я старалась обходить, но это невозможно – обходить самые важные аспекты нашей жизни. Невозможно обходить все самые большие промахи нашего правительства и всю ту ложь, которая льется со всех сторон. И правда никак не может просочиться, потому что наши СМИ абсолютно односторонние и исключительно поддерживают только правящую коалицию.

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# Международная политика # Надежда Сасс

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