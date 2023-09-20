Лукашенко: мы сделаем серьёзную ракету для наших «Полонезов»

Сегодня Беларусь востребована в России как высокотехнологичная страна. Об этом 19 сентября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обсудили, как укрепить партнерство и что нужно сделать для его развития. Но шел разговор и о более глобальном.

Как отметил Александр Лукашенко, наша страна сохранила многие достижения промышленного сектора со времен СССР. И, что важно, грамотно развивала и совершенствовала их. Ставка была сделана на те позиции, в которых у наших специалистов были особенно высокие компетенции. Как результат – отечественная сельхозтехника, а также карьерные самосвалы считаются одними из лучших в мире. Однако современные реалии диктуют свои условия: сегодня большое внимание уделяют в том числе военно-промышленному комплексу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке. В основном в советские времена (и мы это сохранили) мы развивали для обороны всякую физику, математику, электронику, лазерные технологии, системы РЭП и так далее, связи. Оказывается, они сегодня на первом плане. Без них воевать невозможно, это новая война. Слава богу, что у нас есть основа, нам есть куда двигаться – развиваем ракетное производство. Начали с Китаем развивать его. Сейчас перешли на технологии российские. Мы сделаем ракету, серьезную ракету для наших «Полонезов». Кроме того, «Искандеры» и так далее, и тому подобное.

Говоря о Краснодарском крае, Александр Лукашенко отметил, что этот регион – один их ключевых в России для сотрудничества. В будущем здесь планируется строительство так называемого хаба – точки концентрации производства техники и других технологий.