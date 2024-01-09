Республиканцы перехватывают контроль над ЕС. Андрей Лазуткин о том, что изменится с приходом к власти Орбана

Новый повод для политических опасений и даже паники возник в объединенной Европе. Через полгода ЕС рискует остаться без управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что действующий глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о своем намерении баллотироваться на выборах в Европарламент. После его ухода функции исполнительной власти в ЕС перейдут к стране-председателю – дружественной нам Венгрии. В таком случае премьер этой страны Виктор Орбан на протяжении шести месяцев будет занимать пост руководителя Евросоюза. Как политические перемены в Европе скажутся на Беларуси и России – расскажет Андрей Лазуткин в рубрике «Занимательная политология».

В июне Венгрия будет председательствовать в ЕС. Какие изменения ждут объединение? Андрей Лазуткин, политолог:

В Европе построена такая система, что выборы в странах ЕС не совпадают с выборами в Европарламент. Часто бывает так, что страной управляет правящая партия, а в Европарламент в это время избирается оппозиция. Ну и понятно, как они потом взаимодействуют – как кошка с собакой. Поэтому в Европе постоянные конфликты между центральными органами Евросоюза и национальными государствами.

Два самых ярких примера – это Венгрия и Польша. Дональд Туск, когда был в Евросовете, блокировал европейские фонды для поляков. Не важно, что его сограждане сидели в локдаунах и не получали ковидные выплаты, главное, что он боролся с Качиньским. И в итоге победил. А вот Венгрия сдаваться не собирается. В этом году сложилась уникальная ситуация. По уставу каждая страна ЕС по очереди выбирается страной-председателем на полгода, полный круг занимает примерно 12 лет. И во втором полугодии 2024-го таким очередным председателем будет Венгрия.

А поскольку в это же время назначены выборы в Европарламент (так совпало календарно), центральные органы Евросоюза некоторое время будут без управления, пока их не изберут. И в этом случае руководство Европейским советом берет на себя государство-председатель. Получается, что Венгрия на полгода может захватить исполнительные органы Евросоюза, и это будет уже в июне. Дальше – еще интереснее. Если посмотреть состав нынешнего Европейского парламента. Казалось бы, друзей у нас там нет, они принимали пакеты санкций против Беларуси. Но когда было последнее голосование по Беларуси, где нас пытались обвинить в похищении украинских детей (и не назвали ни одной фамилии), из депутатов 20 голосовало против санкций, а 40 воздержались. В основном это были венгры. Откуда берется влияние Виктора Орбана и почему он так уверен в своей политике?

Андрей Лазуткин:

Дело в том, что он связан с американцами, и конкретно с теми силами, которые двигали Дональда Трампа. Идея Трампа была развалить Евросоюз с помощью брексита: сначала вышла Британия, следом вопрос начала поднимать Польша, а Венгрию из Евросоюза хотели выгнать сами европейцы. Плюс, конечно, совпали взгляды американцев, поляков и венгров на жизнь. Республиканцы в США – это в основном религиозные люди, протестанты, им не нравится ЛГБТ, смена полов и прочее, что расцвело при Демпартии. И вот через Орбана американцы наладили в Евросоюзе такую консервативную агитацию своих республиканских ценностей. И получается, что если Венгрия через полгода будет председателем Европейского союза, а Орбан будет председателем Европейского совета, то как раз в это время стартует избирательная кампания президента США. Кто бы ни баллотировался от республиканцев, Трамп это будет, или выставят другого кандидата, у него на выборах уже готов европейский союзник и плацдарм в Европе. Конечно, это будет использовано для агитации: смотрите, у вас тут бардак, а его причина в Европе, и там есть силы, которые нас поддерживают, помогут закончить войну на Украине и заключить с Россией мир. Ну и лучшая для Беларуси ситуация – если в Штатах победят республиканцы, не важно какие. Потому что с Венгрией у нас и так хорошие отношения, просто станет больше возможностей для обхода санкций. А вот нынешняя Польша, наш главный источник проблем и военной нестабильности, сделала ставку на Демпартию. И если власть в США поменяется, поляки опять не угадают и будут барахтаться сами по себе. Для чего мигрантов в США бесплатно отвозят в Нью-Йорк и что послужило причиной протестов в Германии? Андрей Лазуткин:

Но давайте посмотрим, что происходит в США. Как ни удивительно, там миграционный кризис, точной такой же, как был недавно в Польше. Так сложилось, что южные штаты, которые на границе с Мексикой, например, Техас, всегда поддерживают республиканцев. И они открыли ворота, чтобы нелегальная миграция пошла в центр и на север США. Мигрантов в Техасе отлавливают по команде губернатора, сажают на автобусы и бесплатно везут в Нью-Йорк.

Для чего это делается? Чтобы создать к выборам внутреннюю нестабильность в политическом центре страны. А главной идеей Трампа, с которой он шел на прошлые выборы, было построить огромную стену на границе с Мексикой. И с помощью завоза мигрантов избирателям показывают, что такой забор снова очень нужен и надо идти голосовать за Трампа. Спор в Конгрессе, когда не дали денег Украине, тоже был из-за миграции: республиканцы требовали деньги на стену из бюджета, что означало бы согласиться с повесткой Трампа, но им не дали этого сделать, и те в ответ заблокировали Украину.

Андрей Лазуткин:

Ну а раз денег нет, их надо брать в Европе. И вот буквально вчера министр финансов Германии признал, что сейчас ФРГ оплачивает половину всей помощи Украине. Для этого введены меры жесткой экономии бюджета, убраны субсидии для сельского хозяйства, а в стране начались протесты фермеров. Понятно, немцы не в восторге, что надо забрать 20 миллиардов у себя и отдать стране, которая никогда и ничего не вернет. Но такова американская тактика – пока расстановка сил не поменялась, они хотят выжать Европу досуха, до последней копейки. Следующие полгода такой режим грабежа и будет происходить. Ну а поскольку это непопулярные меры, есть все шансы, что через год-два в Европе сменятся те правительства, которые выступали за конфликт с Россией.