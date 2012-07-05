Лукашенко: Мы должны отстаивать национальные интересы и укреплять военную безопасность Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил благодарности отличникам военных учебных заведений Беларуси и России.

Ежегодный прием военной элиты страны традиционно завершает празднование Дня Независимости. Сегодня как никогда актуальны ценности, завещанные поколением победителей – заметил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ко второму десятилетию XXI века человечество не сумело выработать надежные механизмы обеспечения безопасности в мире. Политики мировых сверхдержав все еще предпочитают говорить с неподдающимися им влиянию государствами на языке силы. Об этом красноречиво свидетельствуют события в Ираке, Египте, Ливии, обстановка вокруг Ирана и Сирии.

У нас нет геополитических амбиций, но мы должны отстаивать национальные интересы и укреплять военную безопасность Беларуси. Для этого и существует современная армия.

Нам удалось обеспечить высокий моральный дух и профессионализм личного состава. С завтрашнего дня вы возьмете на себя ответственность за состояние и развитие Вооруженных Сил, других войск и формирований. Вам предстоит ежедневно решать задачи поддержания боевой готовности и оснащенности войск. Однако приоритетным направлением работы должно стать укрепление чувства патриотизма у наших военнослужащих и прежде всего солдат.

В нашей стране создана мощная система военного образования, которая привлекает не только партнеров по ОДКБ, но и дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси учатся военные из Казахстана, Туркменистана, Венесуэлы и других стран мира. Это говорит о высоком уровне подготовки военных кадров в республике.

Сергей Тимохов, выпускник факультета генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь:

В системе военного образования удалось достичь полного замкнутого цикла образования. И достаточно создать хорошую базу. Многое за время обучения удалось переосмыслить, хотя кажется, что и жизненный опыт уже немаленький, но, тем не менее, это действительно школа, которую стоит пройти всем, кто хочет достичь больших вершин.

Талгат Исмаилов, выпускник факультета генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь (Казахстан):

Обучение продолжалось в течение двух лет. Структурировались все мои ранее получения знания. Они в последствии пригодятся в моей дальнейшей службе.