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Лукашенко вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава силовых структур

05 июля 2012 10:22
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Новости Беларуси. 5 июля Александр Лукашенко вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава силовых структур. В званиях генерал-майоров из Дворца Республики вернулись Игорь Шуневич, Игор Матрашило, Александр Вольфович, Андрей Некрашевич и Владимир Моисеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга присвоено Юрию Брыткову, а классный чин государственного советника юстиции третьего класса – Александру Архипову.

Президент пожелал всем успехов в деле служения Отечеству.

# Александр Лукашенко # Государственная политика # Фотофакт # Белорусская армия

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