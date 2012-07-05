Новости Беларуси. 5 июля Александр Лукашенко вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава силовых структур. В званиях генерал-майоров из Дворца Республики вернулись Игорь Шуневич, Игор Матрашило, Александр Вольфович, Андрей Некрашевич и Владимир Моисеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга присвоено Юрию Брыткову, а классный чин государственного советника юстиции третьего класса – Александру Архипову.

Президент пожелал всем успехов в деле служения Отечеству.