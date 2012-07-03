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В адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости

03 июля 2012 11:07
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Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости. Президент России Владимир Путин в своем поздравительном послании подчеркнул, что «В России дорожат особым характером партнерства с Беларусью, основанного на духовной и культурной близости наших народов, их прочной, испытанной веками дружбе, общей истории».

Поздравительные послания в адрес белорусского лидера также поступили от руководителей стран СНГ, Председателя Китайской Народной Республики, Императора Японии, президентов Вьетнама, Индии, Алжира, Швейцарской Конфедерации, Сербии. Кроме того, главу белорусского государства поздравили Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена и Папа Римский Бенедикт XVI, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # День Независимости 3 июля в Беларуси

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