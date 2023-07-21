Прямой эфир

Лукашенко и Путин проведут переговоры в России 23 июля

21 июля 2023 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко направится в Российскую Федерацию с рабочим визитом в воскресенье, 23 июля, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого». 

Предстоящую встречу с президентом РФ Александр Лукашенко анонсировал во время общения с представителями белорусских и зарубежных средств массовой информации 6 июля.  Белорусский лидер тогда обозначил, что с Путиным договорились лично встретиться в ближайшее время. 

Сообщается, что вопросов на повестке у президентов много: двусторонние отношения, вопросы в области безопасности, международная повестка, экономическое взаимодействие. Также лидеры Беларуси и России обсудят реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и другие вопросы. 

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: отношения Беларуси и Бельгии переживают не лучший период из-за недальновидной политики ЕС
21 июля 2023 07:41

Лукашенко: отношения Беларуси и Бельгии переживают не лучший период из-за недальновидной политики ЕС

Лазуткин: «С агентом-террористом работают один раз». Как спецслужбы Украины вербуют наёмников?
18 июля 2023 16:52

Лазуткин: «С агентом-террористом работают один раз». Как спецслужбы Украины вербуют наёмников?

Глава МИД Беларуси посещает с визитом Кубу
18 июля 2023 06:20

Глава МИД Беларуси посещает с визитом Кубу