Лукашенко и Путин проведут переговоры в России 23 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко направится в Российскую Федерацию с рабочим визитом в воскресенье, 23 июля, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Предстоящую встречу с президентом РФ Александр Лукашенко анонсировал во время общения с представителями белорусских и зарубежных средств массовой информации 6 июля. Белорусский лидер тогда обозначил, что с Путиным договорились лично встретиться в ближайшее время.

Сообщается, что вопросов на повестке у президентов много: двусторонние отношения, вопросы в области безопасности, международная повестка, экономическое взаимодействие. Также лидеры Беларуси и России обсудят реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и другие вопросы.