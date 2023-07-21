Лукашенко: отношения Беларуси и Бельгии переживают не лучший период из-за недальновидной политики ЕС

Беларусь готова к углублению партнерских взаимоуважительных контактов с Бельгией по всем направлениям. Это подчеркнул Александр Лукашенко, направляя поздравления народу Королевства с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и жители нашей страны, бельгийцы на протяжении веков отстаивали свое право жить и созидать в независимом государстве, отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последние десятилетия наши страны активно расширяли двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что, безусловно, вносило вклад в благополучие и развитие обоих народов. К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза касательно Беларуси отношения между нами сейчас переживают не лучший период.

Президент выразил уверенность, что скорейший отказ от политики конфронтации и совместный поиск путей урегулирования противоречий поспособствует установлению мира на европейском континенте.