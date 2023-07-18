Глава МИД Беларуси посещает с визитом Кубу

Новости Беларуси. Сообща противостоять давлению, укрепляя двусторонние экономические связи. Беларусь и Куба – стратегические союзники, что проверено временем. Страны всегда поддерживают друг друга на всех международных площадках и строят экономические и культурные взаимоотношения. В их развитие – визит главы МИД Беларуси на Кубу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры с вице-премьером, министрами и рядом официальных лиц. Остров свободы – наш значимый партнер на международной арене и один из важнейших союзников в Западном полушарии. Дипломатическим отношениям уже 32-й год. Товарооборот вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В МИДе Кубы озвучена признательность Беларуси за поддержку страны на международных площадках.