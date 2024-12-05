Муковозчик: для белорусов стремиться в Европу означает добровольно отдавать себя в батраки

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Уходящее с политической арены второе лицо Евросоюза (Жозеп Боррель) решило, видимо, на прощанье этак хлопнуть интеллектуальной дверью, опубликовав «программную статью» в последний день своего пребывания в должности. Когда ничто уже не повредит ни карьере, ни пенсиону. Ни будущей жизни: дедушке 77, ему, как говорится в детских стихах, уже все равно. С другой стороны, а вдруг получится вновь залететь в топ цитат, как это было с «цивилизованным садом, дикими джунглями и властелинами мира»? Но вышел жалкий, даже для уровня какого-нибудь садовника, лепет.
Было написано так: «Народ Беларуси разделяет те же ценности, что и жители Варшавы, Парижа и Берлина». И это попадание пальцем в небо. Ибо ценности многих жителей Варшавы нынче, как и когда-то, – это вернуть Кресы Всходни. Ополячив при этом белорусов и украинцев, а не ополячив – так загеноцидив. Как евреев. Не дожидаясь нацистов.
Ценности жителей Парижа – это жизнь без крыс, без клопов, с чистой Сеной. Чего их правящие круги лишали постепенно и уже лишили совсем. Жизнь без желтых жилетов, которые, как совесть, им о потерях непрерывно напоминают. А парижане хотят быть беспечными и жить, как бабочки, порхая.
Рассуждая о будущем Европы, неплохо бы обойтись без сопливых. Читать полностью здесь.
Андрей Муковозчик:
С Берлином тоже проблема: оказывается, западные немцы и восточные немцы – это разные немцы. Несмотря на прошедшие 30 с лишним лет, уже почти два поколения. Как ни крутилась волшебная рука рынка, как ни тужился капитализм-империализм-глобализм, а немцы (одни и те же немцы!) остались разными, о чем свидетельствует социология. Просто потому, что одни жили в социально ориентированном обществе – по-настоящему социально ориентированном! – а другие нет. Еще проще: одни знают, что такое справедливость, и даже видели, как такое общество пытались построить. А другие – нет. Потому как им, наоборот, изо всех сил залепляли глаза.
Соответственно, цитирую дальше: «Однажды, когда белорусы будут готовы, двери ЕС будут открыты и для их страны», – и тогда для нас будет самым важным бежать от этих адских врат как можно быстрее и дальше. Народ Беларуси неплохо все это видит. И умеет отличать незабудку, как пишут в стихах, от дурно пахнущего. Отсюда все больше проникающий во все слои общества вывод: движение в Евросоюз для нас есть движение в тупик.
Далее смотрите в видео в нашем Telegram-канале.