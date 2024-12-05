Муковозчик: для белорусов стремиться в Европу означает добровольно отдавать себя в батраки

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Уходящее с политической арены второе лицо Евросоюза (Жозеп Боррель) решило, видимо, на прощанье этак хлопнуть интеллектуальной дверью, опубликовав «программную статью» в последний день своего пребывания в должности. Когда ничто уже не повредит ни карьере, ни пенсиону. Ни будущей жизни: дедушке 77, ему, как говорится в детских стихах, уже все равно. С другой стороны, а вдруг получится вновь залететь в топ цитат, как это было с «цивилизованным садом, дикими джунглями и властелинами мира»? Но вышел жалкий, даже для уровня какого-нибудь садовника, лепет.

Было написано так: «Народ Беларуси разделяет те же ценности, что и жители Варшавы, Парижа и Берлина». И это попадание пальцем в небо. Ибо ценности многих жителей Варшавы нынче, как и когда-то, – это вернуть Кресы Всходни. Ополячив при этом белорусов и украинцев, а не ополячив – так загеноцидив. Как евреев. Не дожидаясь нацистов.

Ценности жителей Парижа – это жизнь без крыс, без клопов, с чистой Сеной. Чего их правящие круги лишали постепенно и уже лишили совсем. Жизнь без желтых жилетов, которые, как совесть, им о потерях непрерывно напоминают. А парижане хотят быть беспечными и жить, как бабочки, порхая.