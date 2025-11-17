Лукашенко поздравил Президента Алжира с юбилеем

Александр Лукашенко поздравил Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с 80-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего государства высказал убеждение, что на встрече с коллегой удастся определить конкретные мероприятия по дальнейшему углублению белорусско-алжирского взаимодействия и вывести его на новый стратегический уровень.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш значительный личный вклад в развитие Алжирской Народной Демократической Республики, укрепление ее суверенитета, улучшение благосостояния граждан заслуживает самой высокой оценки. Алжир демонстрирует динамичный рост в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, науки и инноваций. Эти успехи являются наглядным свидетельством вашего стремления к обеспечению устойчивости национального потенциала и прогресса государства.