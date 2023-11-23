Минск принимает сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Лукашенко

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится сегодня, 23 ноября, в Минске под председательством Александра Лукашенко. В 2023 году наша страна возглавляет объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне президент анонсировал тему укрепления военной безопасности. Защита от внешних военных угроз – именно этот фактор становится первостепенным.

Борьба с терроризмом, наркотрафиком и международной преступностью – с докладом об итогах деятельности Организации в межсессионный период выступит ее генеральный секретарь. Члены Совета обсудят актуальные проблемы международной и региональной повестки дня, определят задачи на перспективу, а также примут ряд документов. В нынешних условиях перед ОДКБ стоит цель не только сверить часы, а разработать стратегию и тактику действий на случай возникновения любого конфликта в зоне ответственности объединения. Как ожидается, на минском саммите также обсудят вопросы урегулирования внутренних споров и проблем.