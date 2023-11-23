Более 200 журналистов собрались во Дворце Независимости в преддверии саммита ОДКБ

Минск принимает саммит ОДКБ под председательством Александра Лукашенко. Это итоговое мероприятие в рамках Организации в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа». Главы государств прибывают во Дворец Независимости. Вопросов для обсуждения немало.

Повестку объединения обсудят главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Премьер-министр Армении в Минск прилететь не смог. О своем отсутствии армянская сторона уведомила заранее. Отметим, нынешняя сессия ОДКБ проводится в условиях беспрецедентного давления на внешнем периметре. Так, на западном фланге идет наращивание военного контингента стран – членов НАТО. Проводится большое количество учений, в рамках которых отрабатываются в том числе маневры нанесения ударов по территории Беларуси и России.

С другой стороны, Таджикистан имеет проблемы в связи с соседством с Афганистаном. Есть и пограничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном. Таким образом, повестка саммита не ограничивается только внешними угрозами. Но и направлена на урегулирование внутренних вопросов. Как неоднократно говорил наш Президент, это единственный ключ к сохранению единства ОДКБ.