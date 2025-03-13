«Выйти вообще никто не сможет». Путин рассказал о ситуации в Курской области

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов. После заявлений для прессы лидеры ответили на вопросы журналистов. Главная тема – украинские события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, Президент России: Американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас здесь только что было сказано, на земле. А как она складывается?

Наверняка многие заметили, видели, что вчера я был в Курской области и выслушивал доклады и начальника Генерального штаба, командующего группировкой «Север», и его заместителя по поводу ситуации в приграничье, прежде всего в Курской области. Вернее, в зоне вклинения в Курской области.

Лукашенко: насколько я понимаю, несколько дней – и Курская область будет освобождена. Подробнее.

Что там происходит? Там ситуация полностью под нашим контролем. И группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда большими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, два-три человека. Потому что все находится под полным огневым нашим контролем.

Техника брошена полностью, вывезти ее невозможно. Она там останется, это уже гарантировано. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия, хотя бы на 30 суток. И мы за.