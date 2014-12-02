Новости Беларуси. Литва будет содействовать Беларуси и Калининградской области в транспортно-логистических вопросах. Об этом 2 декабря сообщил премьер-министр Беларуси на встрече с губернатором этого российского региона. Михаил Мясникович и Николай Цуканов обсудили совместные проекты в сельском хозяйстве и строительстве.

Перспективным представляется сотрудничество на уровне регионов. Так, 2 декабря в Правительстве был подписан план мероприятий до 2017 года по взаимодействию между Гомельским облисполкомом и правительством Калининградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.