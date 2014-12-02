Украинские военнослужащие и представители самопровозглашенной ЛНР договорились о прекращении огня на линии соприкосновения

Новости Украины. Украинские военнослужащие и представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики договорились о прекращении огня на линии соприкосновения. Соглашение вступит в силу с 5 декабря.

Вывод тяжелой техники должен начаться 6 декабря.

Об этом сообщили в докладе наблюдатели ОБСЕ. По их данным, к такому решению стороны пришли по итогам консультаций, проводимых в рамках работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне в Луганск и Донецк была доставлена очередная партия гуманитарной помощи из России – при этом впервые в осмотре груза и оформлении документов приняли участие украинские пограничники. По данным ООН на конец ноября, из-за боев свои дома вынуждены были покинуть более миллиона жителей Донецкой и Луганской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.