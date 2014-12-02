Александр Лукашенко: Популизм и заигрывание ни к чему хорошему не приводят

Новости Беларуси. Президент поручил доработать проект документа, чтобы уже с 2015 года декрет «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» начал реально действовать. Эту тему продолжили обсуждать и на рабочей встрече Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Эта организация всегда занимала жесткую позицию. Глава государства поручил лидеру профсоюзов отследить, как будет на практике работать декрет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Профсоюзы подвергались и будут подвергаться разного рода нападкам, будет очень много недовольных. Профсоюзы наши занимали всегда жесткую, конструктивную и объективную позицию. Виноват работодатель — отвечай, работник — тоже. Потому что популизм и заигрывание ни к чему хорошему не приводят. Вот этот баланс профсоюзам удавалось удерживать, но все-таки есть некая оторванность. Я это чувствую и мне об этом докладывают. В современных условиях без профсоюзов ни туда, ни сюда. Особенно мне, поскольку и профсоюзы, и народ Беларуси — мои избиратели, мой народ. Я вынужден искать те организации, которые будут мне помогать в этой ситуации, которая у нас складывается, защищать интересы и права наших людей.

Александр Лукашенко и Михаил Орда обсудили также ряд вопросов по материальной базе профсоюзов. Кроме того, шла речь и о предстоящем съезде, на котором придется держать ответ перед трудящимися. Также Президент обратил внимание на поддержку работников частных фирм, ведь их законные права должны соблюдаться не хуже, чем в госорганизациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.