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Александр Лукашенко поздравил президента ОАЭ с национальным праздником

02 декабря 2014 08:04
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Новости ОАЭ. У Объединенных Арабских Эмиратах — национальный праздник. 2 декабря исполняется 43 года со дня создания федерации. За эти годы государство быстро превратилось в процветающую страну с одним из самых высоких уровней жизни в мире, благодаря чему стало полноценным игроком на международной арене.

С национальным праздником Днем образования федерации президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифу бен Заида Аль Нахайяна и народ этой страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко с удовлетворением отметил активизацию сотрудничества между двумя странами в различных сферах на основе взаимного желания и заинтересованности сторон.

ОАЭ являются основным торговым партнером Беларуси среди арабских государств Персидского залива. В основе нашего экспорта — запчасти для автомобилей и тракторов, табачные изделия, синтетические волокна, калийные удобрения, прицепы и полуприцепы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-ОАЭ # Халифа ибн Зайд Аль Нахайян

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