Что происходит на избирательном участке № 1 в Минске, где проголосовал Президент?

Новости Беларуси. На избирательном участке № 1 оставит свой голос на выборах в местные Советы и Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот участок для голосования организован на базе Белорусского государственного университета физической культуры в Минске. Здесь на стенах можно увидеть и портреты наших прославленных атлетов.

Так совпало, что нынешняя избирательная кампания проходит в дни Олимпиады. Поэтому спортивный азарт и бодрость духа царят и на выборах депутатов в местные Советы. Это заметно по настроению избирателей.