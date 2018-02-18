Что происходит на избирательном участке № 1 в Минске, где проголосовал Президент?

Новости Беларуси. На избирательном участке № 1 оставит свой голос на выборах в местные Советы и Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот участок для голосования организован на базе Белорусского государственного университета физической культуры в Минске. Здесь на стенах можно увидеть и портреты наших прославленных атлетов.
Так совпало, что нынешняя избирательная кампания проходит в дни Олимпиады. Поэтому спортивный азарт и бодрость духа царят и на выборах депутатов в местные Советы. Это заметно по настроению избирателей.
К слову, мониторинг нынешних выборов проводят 28 тысяч 624 национальных наблюдателя, в числе которых представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. Кроме того, ЦИК аккредитовал 46 международных наблюдателей – сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси. Больше всего их направили посольства Литвы, России и США.