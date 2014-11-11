Лидия Ермошина: Избирательное законодательство Беларуси останется без изменений

Новости Беларуси. Избирательное законодательство Беларуси останется без изменений. Такое заявление сделала 11 ноября председатель ЦИК страны Лидия Ермошина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2013 году в закон о выборах уже внесли некоторые корректировки. Оценить эффективность этих нововведений и необходимость дальнейшего изменения законодательства можно будет только после парламентских выборов. Они пройдут в Беларуси в 2016 году.

Вопросы совершенствования законодательства и методы наблюдения за выборами станут центральными темами на международной конференции, которая проходит 11 ноября в Минске. В ней участвуют представители Центризбиркомов 7 стран Содружества, а также представители западных общественно-политических институтов.

Алексей Громов, представитель БДИПЧ ОБСЕ:

Такие конференции как раз и позволяют, как вы правильно выразились, сблизить позиции, более того объяснить и публично объяснить методологию и подходы к наблюдению за выборами, причем на всем пространстве ОБСЕ. Если БДИПЧ будет приглашено белорусскими властями на проведение осенних выборов, соответственно, миссия по наблюдению приедет в каком-то составе и оценит применение законодательства, в том числе обновленного.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

БДИПЧ ОБСЕ мы можем критиковать, но это все-таки самая авторитетная наблюдательная миссия. Поэтому, я думаю, с ней нужно сотрудничать. И любая, даже негативная оценка, но оценка, сделанная на основе открытых событий, лучше, чем вообще гробовое молчание в стране.

Эксперты обсудили и избирательные процессы, происходящие в Украине. Однозначно оценить события в стране сложно, как и предсказать, как разрешится политический кризис в государстве. Однако, по словам председателя исполкома Содружества, отношения с Украиной по-прежнему будут поддерживаться. Но с учетом сложившейся обстановки, во многом зависящей от ситуации на юго-востоке Украины, где по прежнему актуален вопрос о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Украина остается членом Содружества Независимых Государств. Эти новообразования пока не признаны никем. Если эти новообразования и получат признание какое-то международное и в рамках Содружества Независимых Государств будет принято соответствующее решение, то, соответственно, СНГ будет руководствоваться ими. В настоящее время мы поддерживаем контакты с руководством Украины