Лидия Ермошина: Электронные карты избирательных округов разработаны на базе точных ресурсов

Новости Беларуси. Во время встречи Президента с главой Центризбиркома затронули и вопросы международного наблюдения за ходом избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время встречи Президента с главой Центризбиркома затронули и вопросы международного наблюдения за ходом избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил, что мы открыты для всех, кто хочет приехать и посмотреть на волеизъявление белорусов изнутри, но мы не будем приглашать экспертов в угоду чьим-то интересам.
Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»
Кроме того, важно, чтобы избиратели могли оперативно получать информацию о голосовании. Глава Центризбиркома сообщила, что в день выборов будет работать единый центр, а также для нашего удобства появится доступ к электронным картам округов.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Хороший доступ к картам избирательных округов, который будет в этом году. Электронные карты избирательных округов, которые уже разработаны на базе точных ресурсов, которыми обладает Комитет по госимуществу и земельным ресурсам.
Наш Республиканский союз молодежи работает над приложением к мобильным телефонам, по которым каждый гражданин, избиратель сможет с точностью установить по телефону свой избирательный участок по адресу, его месторасположение и даже маршрут.
Напомним, в ноябре 2019 года белорусам предстоит выбрать 110 депутатов, которые в течение 4 лет будут представлять интересы своих округов в парламенте.