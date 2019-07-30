Лидия Ермошина: Электронные карты избирательных округов разработаны на базе точных ресурсов

Новости Беларуси. Во время встречи Президента с главой Центризбиркома затронули и вопросы международного наблюдения за ходом избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что мы открыты для всех, кто хочет приехать и посмотреть на волеизъявление белорусов изнутри, но мы не будем приглашать экспертов в угоду чьим-то интересам.

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Кроме того, важно, чтобы избиратели могли оперативно получать информацию о голосовании. Глава Центризбиркома сообщила, что в день выборов будет работать единый центр, а также для нашего удобства появится доступ к электронным картам округов.