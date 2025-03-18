Лидеры России и США договорились работать над улучшением отношений двух государств и установлением мира в Украине

Результаты двухчасовых телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не заставили себя долго ждать. Лидеры подчеркнули необходимость улучшения экономических отношений двух государств, а также заявили о готовности к совместной проработке мирных путей урегулирования конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Путин поддержал американскую идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Однако главным условием деэскалации названо прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Глава Кремля заявил о необходимости прекращения мобилизации и перевооружения ВСУ в случае перемирия, указав на недоговороспособность Киева и его преступления. Владимир Путин также сообщил, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными в формате 175 на 175. Москва также передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военнослужащих в качестве жеста доброй воли. Для работы над достижением украинского урегулирования будут созданы российская и американская экспертные группы.