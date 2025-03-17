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Министры иностранных дел стран ЕС не смогли прийти к соглашению по пакету помощи Украине на 40 млрд евро

17 марта 2025 19:50
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Страны ЕС в очередной раз не смогли прийти к соглашению по пакету помощи Украине. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас предлагала выделить Киеву не менее 20 миллиардов на военную поддержку в 2025 году, но теперь ставки выросли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли прийти к соглашению по пакету помощи Украине на 40 млрд евро-2

Новый план на 40 миллиардов евро включает предоставление Украине снарядов на сумму 5 миллиардов. 2 миллиарда планируется получить из прибыли от замороженных российских активов. Насчет остальных финансов, предполагается, что страны ЕС внесут вклад в соответствии со своим экономическим весом. Но несмотря на понимание министрами необходимости «показать результат сейчас», конкретные сроки утверждения инициативы остаются неизвестными. Тем временем Венгрия выступила против новой военной помощи Украине. Глава МИД страны назвал действия Брюсселя провоенными и заявил, что они могут нанести ущерб мирным инициативам Вашингтона. 

# Европейский союз # Украина # Международная политика

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