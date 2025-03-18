Лазуткин: план Трампа – законно грабить Украину, получив доступ к её сырью, по сути, бесплатно

Андрей Лазуткин, политолог:

Военный конфликт – это среда, где профессионально ведется дезинформация. Поэтому события, которые происходят вокруг возможного перемирия в Украине, имеют минимум три разные трактовки.

Первая – это то, что говорит Трамп. Что бы ни происходило, у Трампа все хорошо, потому что в американской культуре важно постоянно показывать успех, особенно если ты Президент. Тем более мало кому из американцев понятно, что реально происходит в Украине, и избирателю рассказывают, что буквально каждый шаг Трампа – это прорыв. Но делить надо надвое.

Есть вторая точка зрения – это то, как объясняют события Демпартия США, Киев и Евросоюз. Несмотря на то, что формально это разные центры, все они играют против Трампа. Их задача, наоборот, показывать, что предложения Трампа не работают. Поэтому, даже если на словах они выступают за перемирие (как в случае с Зеленским, которому выкрутили руки и который за две недели поменял риторику), они все равно говорят о том, что перемирие невозможно, потому что условия от Путина – уловка, чтобы обмануть Трампа.

Например, в отношении посланника Уиткоффа Sky News заявили, что его 9 часов не принимали в Кремле, что это было личное оскорбление, и Трампу пришлось опровергать вброс в Twitter. Где он грубо назвал Sky News «больными дегенератами». По меркам дипломатии это как матерная брань, то есть Трамп явно возмущен и считает, что контакты с Россией идут хорошо.

Но самое главное, Евросоюз и Киев трактуют слова Путина так, что тот якобы уже отказался от перемирия. А это опроверг сам посланник Уиткофф, который объяснил, что, по сути, было получено предварительное согласие России. А дальше обсуждаются условиях контроля за прекращением огня.

И вот это уже третья точка зрения – что перемирие возможно, но исходя из условий «на земле». Можно назвать эту точку зрения российско-белорусской, потому что и Александр Лукашенко, и Владимир Путин в Кремле говорили об одном и том же.