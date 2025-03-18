Лазуткин: план Трампа – законно грабить Украину, получив доступ к её сырью, по сути, бесплатно

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Военный конфликт – это среда, где профессионально ведется дезинформация. Поэтому события, которые происходят вокруг возможного перемирия в Украине, имеют минимум три разные трактовки.
Первая – это то, что говорит Трамп. Что бы ни происходило, у Трампа все хорошо, потому что в американской культуре важно постоянно показывать успех, особенно если ты Президент. Тем более мало кому из американцев понятно, что реально происходит в Украине, и избирателю рассказывают, что буквально каждый шаг Трампа – это прорыв. Но делить надо надвое.
Есть вторая точка зрения – это то, как объясняют события Демпартия США, Киев и Евросоюз. Несмотря на то, что формально это разные центры, все они играют против Трампа. Их задача, наоборот, показывать, что предложения Трампа не работают. Поэтому, даже если на словах они выступают за перемирие (как в случае с Зеленским, которому выкрутили руки и который за две недели поменял риторику), они все равно говорят о том, что перемирие невозможно, потому что условия от Путина – уловка, чтобы обмануть Трампа.
Например, в отношении посланника Уиткоффа Sky News заявили, что его 9 часов не принимали в Кремле, что это было личное оскорбление, и Трампу пришлось опровергать вброс в Twitter. Где он грубо назвал Sky News «больными дегенератами». По меркам дипломатии это как матерная брань, то есть Трамп явно возмущен и считает, что контакты с Россией идут хорошо.
Но самое главное, Евросоюз и Киев трактуют слова Путина так, что тот якобы уже отказался от перемирия. А это опроверг сам посланник Уиткофф, который объяснил, что, по сути, было получено предварительное согласие России. А дальше обсуждаются условиях контроля за прекращением огня.
И вот это уже третья точка зрения – что перемирие возможно, но исходя из условий «на земле». Можно назвать эту точку зрения российско-белорусской, потому что и Александр Лукашенко, и Владимир Путин в Кремле говорили об одном и том же.
Что это могут быть за условия? Путин сказал о необходимости остановить поставки оружия, прекратить мобилизацию и обучение. Но отследить все это дистанционно невозможно, надо либо допускать российских наблюдателей на территорию Украины, либо верить на слово. А если верить, нужны гарантии. То есть в случае нарушения перемирия Украина и США должны получить худшую ситуацию, которую не компенсирует никакая перегруппировка. И об этом Президент Беларуси говорил еще в 2023 году во время Послания белорусскому народу. Читайте здесь.
Вариант остановки огня и гарантий перемирия предлагался еще накануне контрнаступа, чтобы предотвратить людские жертвы. Но это предложение политика, а любые условия надо положить на бумагу и формализовать в трехсторонний договор, и именно об условиях будут вестись консультации дальше. Тема обмана звучала и раньше, но, как сказал белорусский лидер в интервью Скабеевой, нас уже не обманут, то есть не будет односторонних уступок, как во время стамбульских переговоров.
Но самое главное – это не остановка огня, а то, что наступит потом. А для России крайне важна сделка именно с Трампом в ближайшие три года его срока, потому что он единственный из мировых лидеров, кто выразил готовность признать территориальные итоги конфликта. А это не только вопрос линий на карте, это вопрос правового режима территорий.
В мировой практике, когда случаются военные конфликты, создаются серые зоны, где не могут легально работать ни банки, ни западные компании, ни продаваться недвижимость – потому что завтра все вложенные активы могут быть оспорены бывшим собственником в международных судах. И Россия не хочет превращать новые территории в серую зону – наоборот, если государство Украина останется, нужно их развивать и показывать лучшую жизнь и порядок. А это уже канал влияния на будущий Киев. Но, опять же, это то, о чем говорил белорусский Президент: только мы сами, три братских народа, можем решить проблему послевоенного мира. Потому что у американцев нет такого плана. План Трампа – законно грабить Украину, получив доступ к ее сырью, по сути, бесплатно.
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