Прямой эфир

Ли Чже Мён победил на досрочных выборах в Южной Корее

04 июня 2025 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Ли Чже Мен стал новым руководителем Южной Кореи. Кандидат от оппозиционной Демократической партии одержал победу на досрочных президентских выборах, набрав почти 50 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ли Чже Мён победил на досрочных выборах в Южной Корее-2

Главный соперник – лидер правящей в стране консервативной партии «Сила народа» получил около 42 %. Новый лидер обещает сократить рабочую неделю и повысить пенсионный возраст. Во внешней политике собирается продолжать сотрудничество с США и Японией. Досрочные выборы в Южной Корее были назначены после импичмента бывшего президента. Юн Сок Еля отстранили от власти после попытки ввести в стране военное положение.

# Международная политика # Южная Корея # Выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине
04 июня 2025 06:12

Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине

Сорвать переговоры в Стамбуле не удалось! Политолог о том, кто заказал теракты в России
03 июня 2025 18:11

Сорвать переговоры в Стамбуле не удалось! Политолог о том, кто заказал теракты в России

«Я очень благодарен Си Цзиньпину». Подробности встречи Лукашенко с деловыми кругами КНР
03 июня 2025 16:45

«Я очень благодарен Си Цзиньпину». Подробности встречи Лукашенко с деловыми кругами КНР