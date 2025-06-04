Ли Чже Мён победил на досрочных выборах в Южной Корее

Ли Чже Мен стал новым руководителем Южной Кореи. Кандидат от оппозиционной Демократической партии одержал победу на досрочных президентских выборах, набрав почти 50 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ли Чже Мен стал новым руководителем Южной Кореи. Кандидат от оппозиционной Демократической партии одержал победу на досрочных президентских выборах, набрав почти 50 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный соперник – лидер правящей в стране консервативной партии «Сила народа» получил около 42 %. Новый лидер обещает сократить рабочую неделю и повысить пенсионный возраст. Во внешней политике собирается продолжать сотрудничество с США и Японией. Досрочные выборы в Южной Корее были назначены после импичмента бывшего президента. Юн Сок Еля отстранили от власти после попытки ввести в стране военное положение.