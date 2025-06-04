Ли Чже Мён победил на досрочных выборах в Южной Корее

Сорвать переговоры в Стамбуле не удалось! Политолог о том, кто заказал теракты в России

«Есть принцип – не вести переговоры с террористами. В случае переговоров с позиции жертвы увеличивается вероятность следующих атак. И пойдя на уступки, можно вызвать не примирение, а серию новых терактов. И накануне переговоров в Стамбуле Россию с помощью атак поставили перед такой же дилеммой».