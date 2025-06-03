«Я очень благодарен Си Цзиньпину». Подробности встречи Лукашенко с деловыми кругами КНР
Визит Президента Беларуси в КНР продолжается. 3 июня состоялся ряд встреч Александра Лукашенко с представителями китайских деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из основных вопросов в двустороннем сотрудничестве – машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси. Этой теме лидеры стран намерены уделить особое внимание в ходе личных переговоров. Напомним, они намечены на завтра.
Наша страна делает серьезные шаги в наукоемких отраслях, в том числе атомной и космической. На сотрудничество в подобных сферах сегодня и нацелены партнеры. Александр Лукашенко выразил благодарность своему китайскому коллеге за то, что КНР подключила к этим процессам нашу страну. Стоит отметить, что технологическая модернизация, создание высокого уровня производства в КНР набрали очень высокие темпы. Взять хотя бы годовой объем выпуска автомобилей на новых источниках энергии. Цифра впечатляет – 13 миллионов единиц.
В целом у Китая один из самых высоких показателей темпов роста экономики в мире. По итогам прошлого года – 5 %. В Беларуси – уверенные 4 %. А вот западные страны на этом фоне выглядят явными аутсайдерами. Их показатели куда скромнее. На весьма низком уровне Италия, Франция и Канада. Заметное замедление экономик также в Германии, Великобритании и США. А в Японии падение темпов роста ВВП – аж в 19 раз. Исходя из этих цифр западному блоку стран похвастаться явно нечем. Таковы печальные итоги развязанной ими санкционной и торговой войны.
Меж тем Беларусь и Китай, невзирая на беспрецедентное давление извне, идут по траектории роста, успешно дополняя друг друга. Сотрудничество наших стран результативно в различных областях. Так, в минувшем году партнеры завершили 35 совместных научно-исследовательских проектов, у 23 административных районов Китая установлены дружественные отношения со всеми шестью белорусскими областями и столицей. Стороны также учредили китайско-белорусскую ассоциацию университетов. Совершить настоящий прорыв в двусторонних отношениях странам, без преувеличения, позволили добрые личные отношения Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, их обоюдная нацеленность на укрепление стратегического партнерства.
Что ждать от нынешнего общения двух лидеров и какие перспективы у белорусско-китайского сотрудничества? Алена Сырова из Пекина.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Рабочий день нашего Президента в Пекине сегодня прошел на территории резиденции Дяоюйтай. Зеленая и очень живописная – она наталкивает на неспешность и основательность, что, в общем-то, на руку, когда речь идет о двусторонних экономических отношениях, которые в любом случае окажут влияние на два государства.
Именно поэтому большого количества заявлений и кадров в СМИ нет и не будет. Мы же понимаем: во времена, когда экономические войны не просто термин, а стиль выживания отдельных государств, лучше просто делать свое дело. Так мы и поступаем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Завтра мы встречаемся с председателем КНР Си Цзиньпином и один из основных вопросов – это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси. Это идея председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении. Я очень благодарен своему давнему другу и коллеге за то, что он подключил Беларусь к этому процессу, который в Китае набрал очень высокие темпы – модернизации и высокого уровня производства.
Президент провел ряд встреч с деловыми кругами Китая. Все они, по сути, логичное продолжение работы, начатой двумя лидерами не год и не два назад. Она воплощена и в росте товарооборота, который и так перевалил за 8 миллиардов, заметна и в количестве технологий, которые приходят на наши производства. И если быть внимательными к деталям, а в Китае их значение трудно переоценить, то легко понять, какому направлению больше всего внимания. Уходящий год в наших отношениях – год науки и технологий, следующие два – кооперации.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Еще в 2023 году, в декабре, Си Цзиньпин предложил более активное совместное технологическое развитие Беларуси и Китая на основе современных китайских технологий и наших компетенций в промышленности. Прежде всего в машиностроении, тракторостроении, транспортном машиностроении. С того момента мы очень активно эту тему развивали. Подписано коммюнике в рамках визита товарища Ли Цяна. Подписаны детализированные карты совместные, которые определяют конкретные проекты. И эта тема просто набирает обороты.
Николай Снопков – первый заместитель премьер-министра Беларуси, экс-посол нашей страны в КНР, ответственный за отношения Минска и Пекина. Все же призывает смотреть на перспективу. А ближайшая у нас встреча двух лидеров в формате дружеского семейного обеда. И это исключительная степень доверия и взаимодействия.
Николай Снопков:
Переговоры – это факультатив. Главное – поездка, которая в принципе не применяется ни с каким больше лидером мира. Это семейный дружеский обед. Это главное. На это настроена вся поездка.
Беру на себя смелость рассуждать об этом, потому что это, конечно, вопрос лидеров, которых избрали люди. Но то, что сегодня происходит, просто говорит о том, что так жить нельзя. Нужно жить в совместном развитии, на том примере, который показывает лидер Беларуси Александр Лукашенко. Нужно жить в мире с людьми ради своих народов, их процветания. Других вариантов нет. В противном случае – это война.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встретятся в среду. Переговоры в формате «один на один», а после – за обедом, в узком кругу. Без СМИ и без лишних глаз. Так что это тот случай, когда результаты переговоров едва ли будут озвучены, но, безусловно, заметны. Это куда важнее, правда?