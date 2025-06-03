«Я очень благодарен Си Цзиньпину». Подробности встречи Лукашенко с деловыми кругами КНР

Визит Президента Беларуси в КНР продолжается. 3 июня состоялся ряд встреч Александра Лукашенко с представителями китайских деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из основных вопросов в двустороннем сотрудничестве – машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси. Этой теме лидеры стран намерены уделить особое внимание в ходе личных переговоров. Напомним, они намечены на завтра. Наша страна делает серьезные шаги в наукоемких отраслях, в том числе атомной и космической. На сотрудничество в подобных сферах сегодня и нацелены партнеры. Александр Лукашенко выразил благодарность своему китайскому коллеге за то, что КНР подключила к этим процессам нашу страну. Стоит отметить, что технологическая модернизация, создание высокого уровня производства в КНР набрали очень высокие темпы. Взять хотя бы годовой объем выпуска автомобилей на новых источниках энергии. Цифра впечатляет – 13 миллионов единиц. В целом у Китая один из самых высоких показателей темпов роста экономики в мире. По итогам прошлого года – 5 %. В Беларуси – уверенные 4 %. А вот западные страны на этом фоне выглядят явными аутсайдерами. Их показатели куда скромнее. На весьма низком уровне Италия, Франция и Канада. Заметное замедление экономик также в Германии, Великобритании и США. А в Японии падение темпов роста ВВП – аж в 19 раз. Исходя из этих цифр западному блоку стран похвастаться явно нечем. Таковы печальные итоги развязанной ими санкционной и торговой войны. Меж тем Беларусь и Китай, невзирая на беспрецедентное давление извне, идут по траектории роста, успешно дополняя друг друга. Сотрудничество наших стран результативно в различных областях. Так, в минувшем году партнеры завершили 35 совместных научно-исследовательских проектов, у 23 административных районов Китая установлены дружественные отношения со всеми шестью белорусскими областями и столицей. Стороны также учредили китайско-белорусскую ассоциацию университетов. Совершить настоящий прорыв в двусторонних отношениях странам, без преувеличения, позволили добрые личные отношения Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, их обоюдная нацеленность на укрепление стратегического партнерства. Что ждать от нынешнего общения двух лидеров и какие перспективы у белорусско-китайского сотрудничества? Алена Сырова из Пекина.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Рабочий день нашего Президента в Пекине сегодня прошел на территории резиденции Дяоюйтай. Зеленая и очень живописная – она наталкивает на неспешность и основательность, что, в общем-то, на руку, когда речь идет о двусторонних экономических отношениях, которые в любом случае окажут влияние на два государства. Именно поэтому большого количества заявлений и кадров в СМИ нет и не будет. Мы же понимаем: во времена, когда экономические войны не просто термин, а стиль выживания отдельных государств, лучше просто делать свое дело. Так мы и поступаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Завтра мы встречаемся с председателем КНР Си Цзиньпином и один из основных вопросов – это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси. Это идея председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении. Я очень благодарен своему давнему другу и коллеге за то, что он подключил Беларусь к этому процессу, который в Китае набрал очень высокие темпы – модернизации и высокого уровня производства. Президент провел ряд встреч с деловыми кругами Китая. Все они, по сути, логичное продолжение работы, начатой двумя лидерами не год и не два назад. Она воплощена и в росте товарооборота, который и так перевалил за 8 миллиардов, заметна и в количестве технологий, которые приходят на наши производства. И если быть внимательными к деталям, а в Китае их значение трудно переоценить, то легко понять, какому направлению больше всего внимания. Уходящий год в наших отношениях – год науки и технологий, следующие два – кооперации.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Еще в 2023 году, в декабре, Си Цзиньпин предложил более активное совместное технологическое развитие Беларуси и Китая на основе современных китайских технологий и наших компетенций в промышленности. Прежде всего в машиностроении, тракторостроении, транспортном машиностроении. С того момента мы очень активно эту тему развивали. Подписано коммюнике в рамках визита товарища Ли Цяна. Подписаны детализированные карты совместные, которые определяют конкретные проекты. И эта тема просто набирает обороты. Николай Снопков – первый заместитель премьер-министра Беларуси, экс-посол нашей страны в КНР, ответственный за отношения Минска и Пекина. Все же призывает смотреть на перспективу. А ближайшая у нас встреча двух лидеров в формате дружеского семейного обеда. И это исключительная степень доверия и взаимодействия.