Сорвать переговоры в Стамбуле не удалось! Политолог о том, кто заказал теракты в России

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть известный принцип – не вести переговоры с террористами. Потому что в случае переговоров с позиции жертвы увеличивается вероятность следующих атак. И пойдя на уступки, можно вызвать не примирение, а серию новых терактов.

И накануне переговоров в Стамбуле Россию с помощью масштабных атак поставили перед такой же дилеммой. Где любой выбор не очевиден: это либо публичный отказ от мира (то есть демарш и неявка на переговоры), либо уступки государству, которое еще вчера занималось государственным терроризмом – а ничем иным атаки на поезд, где погибли дети и гражданские, быть не могут.

Поэтому был выбран компромиссный вариант: переговоры провели, но по ограниченному кругу тем. А вот как ситуация будет развиваться дальше, расскажем в «Занимательной политологии».

Когда совершается теракт или диверсия, надо задаться вопросом, какая цель была у организаторов. Потому что в случае Курска и Брянска, а затем атак на аэродромы, эти цели были разными.

В украинско-российском приграничье подрыв мостов – это результат работы диверсионных групп, которые перемещаются по лесным массивам. И, скорее всего, это такой ответ на заявление России о намерении создать буферные зоны в направлении Сум, Чернигова и Харькова.

То есть Киев (или скажем шире – заказчики терактов на Западе) понимают, что, если линия фронта резко увеличится за счет курской группировки, у которой освободились руки, у Украины просто не хватит сил. И Россию с помощью диверсий пытаются удержать от активных действий: «Да, на фронте вы сильнее, но мы будем орудовать у вас в тылу».

Тыл – это террор против гражданских, а мосты – это логистика. Железная дорога, в случае активизации боевых действий, будет перевозить в этих областях, где довольно слабая дорожная сеть, все основные грузы.

Неспроста в Курске ВСУ рвались от Суджи к ветке в Коренево во время нападения. Контроль железных дорог и коммуникаций крайне важен, как и в прошлую войну. Но это тактика в рамках сухопутного конфликта.

А вот новая стратегия – это нападение на российскую ядерную триаду, бомбардировщики Ту-95 и Ту-22. Это именно вероломное нападение, потому что по условиям договора СНВ-3, который Россия продолжает соблюдать, самолеты, на которые могут быть подвешены ядерные боезаряды, специально не прячут.

Они стоят на виду, чтобы Штаты могли со спутника видеть, что Россия не собирается наносить ядерный удар. И с Трампом, насколько известно, как раз обсуждались разные варианты продления СНВ-3, например, вопросы неразмещения отдельных типов ракет в Европе.