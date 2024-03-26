Лазуткин: я не думаю, что стягивание войск НАТО к границам Беларуси перейдёт в военную плоскость

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть какой-то в Украине неуправляемый элемент, либо который управляется кем-то еще, помимо американцев. Задача этого элемента – все время провоцировать продолжение конфликта. Если кому-то надо будет, чтобы вертолет перелетел украинский на нашу территорию или сюда полезли ДРГ, значит, надо открыть ворота, чтобы они туда лезли. Судя по заявлению, если туда каких-нибудь французов поставят, на эти 1200 километров границы, то, видимо, это исключит такого рода провокации. Но, опять же, надо понимать, что французы – теперь наши друзья. Это люди, которые в нас видят всех людей второго сорта. Наши проблемы, белорусские, украинские, российские, им глубоко плевать. Они тут для какой-то своей только выгоды могут находиться. Как и в Карабах пытались завести этих французов, куда-то еще. Поэтому, ну, наверное, это какое-то меньшее зло. Президенту виднее, с кем вести эти контакты, ставить кого-то, не ставить сюда, пускать, не пускать. Но от нас это тоже не сильно зависит. Есть еще фактор России, как на все это русские посмотрят.

Если посмотреть на тот же теракт, который только что был, вы, Григорий, правильно говорите, это срывает вообще любые перспективы ближайшей нормализации в Украине. Если здесь что-то нормализуется, поставят каких-то миротворцев, незаинтересованных в нападении на Беларусь, eкраинцы же куда-то денутся из этой границы, их тогда бросят на Запорожье куда-нибудь, еще на Крым. Они же говорят про какой-то десант уже в Ялте, якобы планируется. Они будут этих людей где-то использовать там. Поэтому Запад ничего не делает без своей какой-то выгоды, а выгода у них сегодня, в принципе, заработать на этом какие-то деньги еще. Потому что, посмотрите, они сегодня все ноют, что мы не можем боеприпасы произвести, у нас не хватает мощностей. И тут же вы собираетесь что? Отражать какое-то там белорусское нападение или сами на нас нападать вот таким широким фронтом, когда у вас там снарядов нет просто, вы все отдаете Украине. Это выглядит странно. Поэтому то, что они изображают в плане этих батальонов новых, немецких, которые появились в Литве, скорее всего, это политика, и они давят так на Путина. Что было озвучено Столтенбергом? Вы хотели меньше НАТО у нашей границы? Помните, был ультиматум перед началом СВО? Убирайтесь отсюда вон. Мы поставим сюда больше НАТО. Вот они как бы их ставят сюда, но не для того, чтобы нападать завтра. Скорее всего, чтобы просто вот так вот обозначать. Посмотрите, Путин, как ты ошибся. Чтобы окружение тоже посмотрело, к чему же это привело. Тут Финляндия, Швеция, вот как мы их тут потеряли. И вот там сейчас будет НАТО, а теперь еще возле Беларуси будет НАТО. Ну вот идет такое постоянное давление на руководство. Ну не думаю, что это перейдет завтра в какую-то военную плоскость.

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